به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی عابدی و سپیده سهرابی دو سابریست ایران در رقابت‌های پاراشمشیربازی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از فردا (یک آبان) رقابت خود را مقابل حریفانشان آغاز می‌کنند.

تیم ملی پاراشمشیربازی ایران که چند روزی است در ناگویا حضور دارد، با دو نماینده مرد و زن در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.

براساس جدول مقدماتی، مهدی عابدی در مرحله گروهی مقابل نمایندگان تایلند، اندونزی، ازبکستان، ژاپن و عراق قرار خواهد گرفت.

همچنین در بخش زنان سپیده سهرابی در جدول مقدماتی با نمایندگان ازبکستان، چین، ژاپن، تایلند و هنگ‌کنگ به رقابت می‌پردازد.

هدایت تیم ملی پاراشمشیربازی ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برعهده تینا عابدی است.