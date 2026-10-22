به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نویدرضا فرهانی گفت: در حال حاضر ۱۷ واحد گلخانه‌ای در استان به تولید گوجه‌فرنگی اختصاص دارد که شهرستان گرگان با ۴.۳ هکتار سطح زیر کشت، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است. ️

وی افزود: رقم کشت‌شده گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در استان «۴۱۲۹» است که نشاکاری آن در شهریورماه انجام شده و برداشت محصول از ابتدای آبان‌ماه آغاز و تا خردادماه سال آینده ادامه خواهد داشت. ️

فرهانی با تأکید بر نقش سازمان جهاد کشاورزی گلستان در ارتقای دانش فنی گلخانه‌داران، مدیریت تغذیه، کنترل آفات و بیماری‌ها و بهبود شرایط محیطی گلخانه‌ها اظهار کرد: کیفیت و بازارپسندی گوجه‌فرنگی تولیدی استان موجب شد سال گذشته ۲۰۰ تن از این محصول به کشور‌های عراق و ترکمنستان صادر شود.