استانداران گیلان و زنجان در نشستی، بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی، تقویت راه‌های ارتباطی، گسترش مبادلات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک گردشگری و سرمایه‌گذاری توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و محسن صادقی، استاندار زنجان، در جریان بازدید از طرح‌های عمرانی مشترک دو استان و در نشستی در شهرستان طارم، مهم‌ترین ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری در بخش‌های عمرانی، اقتصادی، تجاری، فناوری و گردشگری را بررسی کردند.

در این نشست، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پیگیری ایجاد راهگذر شمال - غرب به شمال کشور از مسیر شهرستان طارم، به عنوان یکی از محور‌های اصلی همکاری دو استان مطرح شد و مقرر شد معاونت‌های هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های گیلان و زنجان، هماهنگی‌های لازم را برای بررسی کارشناسی و پیگیری این موضوع انجام دهند.

تشکیل کمیته مشترک اقتصادی با محوریت تجارت و صنایع تبدیلی

در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل اقتصادی دو استان، مقرر شد کمیته مشترک همکاری‌های اقتصادی با حضور معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های گیلان و زنجان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، متناسب با موضوعات تخصصی، طی روز‌های آینده تشکیل شود.

توسعه صنایع تبدیلی، گسترش همکاری‌های گمرکی، تسهیل فرآیند‌های صادرات و واردات، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد گیلان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین محور‌های پیش‌بینی‌شده برای فعالیت این کمیته است.

همچنین در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی و فناوری، مقرر شد کارگاه تخصصی مشترکی برای بررسی ظرفیت‌های موجود و امکان بهره‌مندی شهرستان طارم از فرصت‌های اقتصادی و فناورانه دو استان برگزار شود.

تقویت گردشگری و توسعه همکاری‌های بین‌استانی

توسعه گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی ۲ استان نیز از دیگر محور‌های گفت و گوی استانداران گیلان و زنجان بود که بر ضرورت شناسایی زمینه‌های همکاری و پیگیری برنامه‌های مشترک در این حوزه تأکید شد.

بر اساس توافق‌های انجام شده، نتایج بررسی‌های کارشناسی و پیشنهاد‌های اجرایی کارگروه‌های تخصصی در نشست بعدی استانداران گیلان و زنجان ارائه خواهد شد تا تصمیمات لازم در خصوص نحوه پیگیری و اجرای برنامه‌های مشترک اتخاذ شود.