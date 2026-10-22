نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای تأمین اعتبار ارزیابی محل احداث تقاطع قطعه هفتم و تملک اراضی قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جعفر قادری در حاشیه بازدید از محل اجرای قطعه هشتم آزادراه شیراز ـ اصفهان، اظهار کرد: در تماس تلفنی با بازوبند، معاون وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای تأمین اعتبار ارزیابی محل احداث تقاطع قطعه هفتم و تملک اراضی قطعه هشتم اختصاص یابد.

وی با اشاره به اهمیت آزادراه شیراز ـ اصفهان در بهبود ارتباطات جاده‌ای، کاهش زمان سفر و تسهیل رفت‌وآمد میان استان‌های فارس و اصفهان، بر ضرورت رفع موانع اجرایی و پیگیری مشکلات این طرح تأکید کرد.

قادری در جریان این بازدید، روند پیشرفت عملیات اجرایی قطعه هشتم را بررسی کرد و در جریان مسائل و موانع پیش‌روی تکمیل پروژه قرار گرفت.

در این بازدید، مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی عوامل اجرایی و مسئولان پروژه نیز بررسی شد و بر پیگیری آنها از مسیر‌های قانونی و اداری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تسریع در تکمیل قطعه هشتم تأکید شد.