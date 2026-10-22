تیم فوتبال تراکتورسازان میاندوآب در یک دیدار نفس‌گیر و مهیج که عصر امروز در مجموعه ورزشی آزادی مهاباد برگزار شد، توانست با غلبه بر تیم تربیت شاهین‌دژ، جواز حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پرونده رقابت‌های حساس فوتبال در منطقه با صعود افتخارآفرین نماینده میاندوآب بسته شد. عصر امروز، چمن مجموعه ورزشی آزادی مهاباد میزبان نبرد نفس‌گیر دو تیم فوتبال «تراکتورسازان میاندوآب» و «تربیت شاهین‌دژ» بود.

دو تیم در طول وقت‌های قانونی و پس از یک تلاش جانانه و تماشایی، به نتیجه مساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند تا تکلیف برنده این میدان به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی، این بازیکنان خونسرد و آماده تراکتورسازان میاندوآب بودند که توانستند با نتیجه ۵ بر ۴ حریف سرسخت خود، تربیت شاهین‌دژ، را مغلوب کرده و جشن صعود به لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی را در زمین مهاباد برپا کنند.