به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حمید استیلی، علی لطیفی، اسماعیل هلالی و احمدرضا دانایی‌فر؛ ملی‌پوشان پیشین فوتبال ایران و بازیکنان اسبق پرسپولیس و استقلال تهران از چهره‌های ورزشی حاضر در آئین بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی شهرک ولیعصر به شهرستان بدره بودند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام در این آیین ضمن خوش آمدگویی به پیشکسوتان و ملی‌پوشان پیشین فوتبال کشور و تبریک هفته تربیت‌بدنی؛ حضور چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران را مایه افتخار و نشاط ورزشی استان دانست و از همراهی آنان در برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی مناطق مختلف قدردانی کرد.

استاندار ایلام نیز در مراسم افتتاحیه استادیوم فرهنگی‌ورزشی شهدای ارتش در شهرک ولیعصر بدره؛ بر اهمیت ورزش به عنوان ابزار قدرت و اقتدار ملی تاکید کرد.

احمد کرمی در سخنان خود؛ بهره برداری از این طرح را نتیجه همکاری سازنده میان خیرین، قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش و مشارکت مردم دانست و گفت: این استادیوم که با نام شهدای ارتش نام‌گذاری شده، نه تنها یک مرکز ورزشی، بلکه نمادی از تلاش جهادی است.

وی در ادامه به بررسی وضعیت توسعه در شهرستان بدره پرداخت و ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای این منطقه در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی؛ از برنامه‌های دولت برای حل دغدغه‌های مردم خبر داد.

استاندار ایلام اظهار کرد: دغدغه‌های مردم در حوزه‌های زیرساختی؛ از جمله: ایستگاه پمپاژ آب شهرک ولیعصر و تونل رازیانه در اولویت‌های دولت قرار دارد.

زمین فوتبال چمن مصنوعی شهرک ولیعصر بدره با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای فعالیت فوتبالی جوانان این منطقه احداث شده است.

کار ساخت این زمین فوتبال چمن مصنوعی؛ اواخر سال گذشته با پیگیری‌های امیر دریادار دوم «یحیی نامجو»، مسئول قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در سفر وی به شهرستان بدره آغاز شد.

احداث و تکمیل این زمین چمن در کنار توسعه زیرساخت‌های رفاهی از خواسته‌های مهم ساکنان شهرک ولیعصر بدره بود که از سوی قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد.

افتتاح این فضای ورزشی می‌تواند؛ فرصت دسترسی جوانان و علاقه‌مندان فوتبال در شهرک ولیعصر و مناطق پیرامونی را به محیطی مناسب‌تر برای تمرین‌های ورزشی و مسابقه‌های فوتبال افزایش دهد.

این زمین چمن مصنوعی که به نام «شهدای ارتش» مزین شده است؛ در آیینی با حضور استاندار، جمعی از مسئولان، چهره‌های نام‌آشنای فوتبال کشور بهره‌برداری شد.