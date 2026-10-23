فینال مسابقات میدان‌یار در آق‌قلا با معرفی تیم‌های برتر و صعود به مرحله استانی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فینال مسابقات میدان‌یار شهرستان آق‌قلا در بخش خواهران در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان و هم‌زمان با تجمعات شبانه این شهرستان برگزار شد و با معرفی تیم‌های برتر و راه‌یابی آنان به مرحله استانی به ایستگاه پایانی رسید.

سرهنگ صالح درویشی، جانشین سپاه شهرستان آق‌قلا، با اشاره به روند برگزاری این مسابقات گفت: مسابقات میدان‌یار با مشارکت ۶۵ تیم از محلات و روستا‌های مختلف شهرستان آق‌قلا برگزار شد که از این تعداد، ۴۱ تیم در بخش برادران و ۲۴ تیم در بخش خواهران به رقابت پرداختند.

وی افزود: پس از برگزاری مراحل مختلف مسابقات، تیم‌های برتر هر بخش به مرحله فینال راه یافتند و در نهایت، تیم‌های برگزیده در بخش‌های برادران، خواهران و خانوادگی، جواز حضور در مرحله استانی مسابقات میدان‌یار را کسب کردند.