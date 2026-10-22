تیم تراکتور در هفته دهم لیگ برتر فوتبال مقابل میهمانش صنعت نفت با ۳ گل به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور در هفته دهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام ره شهر تبریز با ۳ گل مقابل صنعت نفت آبادان به پیروزی رسید.

در این دیدار امیرحسین حسین‌زاده، شهریار مغانلو و مسعود زائرکاظمینی برای تراکتور گلزنی کردند.

در نیمه نخست، تراکتور چند موقعیت برای باز کردن دروازه صنعت نفت داشت، اما احمد گوهری مانع از گلزنی میزبان شد. در دقیقه ۴۵+۷ نیز حسین زمانی ابتدا برخورد شهریار مغانلو در محوطه جریمه را پنالتی تشخیص داد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، تصمیم خود را تغییر داد و پنالتی تراکتور لغو شد.

تراکتور در ابتدای نیمه دوم نیز به دنبال رسیدن به گل بود و در دقیقه ۴۸ شهریار مغانلو فرصت خوبی داشت، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت. در سوی مقابل، فرشاد فرجی در دقیقه ۵۴ با تکلی به‌موقع مانع از گلزنی صنعت نفت شد.

در دقیقه ۷۱ نیز گوهری بار دیگر مقابل مغانلو ایستاد و ضربه مهاجم تراکتور را مهار کرد، اما سه دقیقه بعد سرانجام قفل دروازه صنعت نفت باز شد. امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۷۴ گل نخست تراکتور را به ثمر رساند و با این گل به بهترین گلزن تاریخ باشگاه تراکتور تبدیل شد.

در دقیقه ۸۴ تراکتور به گل دوم رسید. مهدی مغانلو از روی نقطه پنالتی دروازه صنعت نفت را باز کرد.

در دقیقه ۴+۹۰ مسعود کاظمینی گل آخر و سوم را وارد دروازه صنعت نفت کرد.

در این مسابقه علیرضا بیرانوند که قرار بود آخرین بازی خود برای تراکتور پیش از آغاز دوران سربازی‌اش را تجربه کند، به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد و پارسا جعفری جای او را گرفت.

در جدول تیم‌های پرسپولیس و تراکتور با ۲۰ امتیاز اول و دوم هستند و استقلال با ۱۹ امتیاز سوم است.

صنعت نفت هم با ۷ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارد.