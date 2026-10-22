نحوه مصرف انرژی در مراکز فرهنگی با توجه به حجم انبوه این مراکز باید باز طراحی شود و در کمک به مراکزی که انرژی را رایگان مصرف می‌کنند، بازنگری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بازرسی کشور در حاشیه نشست بررسی ناترازی آب و گاز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در مشهد گفت: رایگان بودن آب و برق برای برخی مراکز، از جمله مراکز فرهنگی به مصرف بی‌ضابطه تلقی شده است و الگوی صرفه‌جویی را زیر سوال می‌برد.

اصغر جهانگیر افزود: فرهنگ‌سازی مصرف آب، برق و گاز برای کاهش ناترازی مهم است و اصلاح الگو‌ها و روش‌ها یکی از راه‌های تحقق آن است.

وی همچنین بر طراحی روش‌های استفاده از فاضلاب برای بهینه‌سازی امور تاکید و ادامه داد: در برخی کشور‌های دنیا به فاضلاب مانند نفت خام نگاه می‌کنند.

وی بیان کرد: مردم مشهد و استان خراسان جزو استان‌هایی هستند که صرفه‌جویی خوبی در کاهش مصرف انرژی دارند، باید توجه کنیم فقط صرفه‌جویی توسط مصرف‌کننده نمی‌تواند ما را به نتیجه نهایی برساند، بلکه اصلاح وضعیت در حوزه‌های دیگر هم باید صورت بگیرد.

جهانگیر با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند‌ها و زیرساخت‌ها گفت: نشت‌های آب به دلیل فرسودگی لوله‌ها نیازمند نظارت بیشتر است و آب مصرفی در حوزه کشاورزی که همچنان پرمصرف‌ترین حوزه آبی است باید با بازطراحی و روش‌های نوین و جایگزینی، استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده به جای آب شرب در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: آبیاری در فضا‌های سبز با هدف مصرف بهینه باید بازنگری شود و قوانین برخورد با استفاده غیرمجاز از انرژی بازدارنده نیست

وی بر مدیریت و صرفه جویی آب، برق و گاز از طریق بازطراحی زیرساخت‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه گاز هم زیرساخت‌هایمان نیاز به بازطراحی دارد و نباید اجازه دهیم تأسیسات با فرسودگی روبه‌رو شود، چراکه علاوه بر هدر رفت انرژی می‌تواند مسائل امنیتی هم به دنبال داشته باشد.

جهانگیر با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن اعتبارات ویژه برای استان خراسان رضوی و مشهد گفت: علاوه بر اهالی و ساکنان، سالیانه ده‌ها میلیون نفر زائر به مشهد می‌آیند و با ورودشان به مشهد انرژی مصرف می‌کنند، هم در حوزه آب، برق و گاز که باید همه اینها در نظر گرفته شود.

وی در خصوص استفاده غیرمجاز از انرژی از جمله چاه‌های غیرمجاز، ماینر‌های غیرمجاز برای تولید رمز ارز و انشعابات غیرمجاز آب و برق نیز افزود: تا حدودی قوانین ما بازدارنده نیست و جریمه‌ها نمی‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد، لذا از دستگاه‌ها خواستیم پیشنهاد بدهند و ما هم پیگیری می‌کنیم تا قوانین مربوطه بازدارندگی لازم را پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به طرح آمایش سرزمینی ادامه داد: در گذشته بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی طرح‌هایی مصوب و ساخت سد‌هایی در دستور کار قرار گرفت که بعد‌ها مشخص شد جایابی آنها درست نبوده یا نمی‌توانند به اهداف واقعی خود برسند.

جهانگیر گفت: در طرح‌های آتی باید آمایش سرزمینی از قبل دیده شود و دستگاه‌های مربوطه نظارت کنند که بی‌جهت اعتبارات و بودجه صرف پروژه‌هایی نشود که بعدا در زمان بهره‌برداری به نتایج مطلوب نمی‌رسد.

وی افزود: سازمان بازرسی نظارت‌های لازم را در این زمینه خواهد داشت و از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در بهره‌برداری پروژه‌های آب و برق و گاز مشهد استفاده می‌کند، طرح‌هایی که نیاز به پیگیری ملی دارد را به صورت ویژه دنبال خواهیم کرد.

دکتر «اصغر جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی کشور در سفر به مشهد، روز پنجشنبه پس از بازدید از پست ۴۰۰ کیلو وات واقع در حاشیه میدان بسیج (برق) این شهر در نشست ناترازی با موضوع آب، برق و گاز واقع در شرکت آبفای مشهد شرکت کرد.