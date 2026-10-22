به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دویست و سی و پنجمین شب از شب‌های غرور با یک پیام روشن برگزار شد: ملت امام حسین (ع) هرگز تسلیم نمی‌شود.

مردم استان مرکزی با تأکید بر بی‌اثر بودن تهدید‌های تازه آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیام ایستادگی خود را یک بار دیگر تکرار کردند؛ ملتی که مقاومت را از مکتب عاشورا آموخته، با تهدید از میدان کنار نمی‌رود.

شب‌های ایستادگی ملت ایران، اکنون دیگر نه فقط یک حرکت داخلی، بلکه به یک پدیده تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی تبدیل شده است.