با ورود سامانه جدید بارشی به منطقه، رگبار‌های دل‌انگیز باران، طبیعت پاییزی مهاباد را بیش از پیش تماشایی کرد و هوای این شهر را کاملاً خنک و پاییزی ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ورود سامانه بارشی اخیر به منطقه، چهره‌ای تازه و شاعرانه به مهاباد در فصل هزار رنگ پاییز بخشید. بارش‌های رگباری این روز‌ها علاوه بر سیراب کردن دامن طبیعت، هوای مطبوع، خنک و کاملاً پاییزی را برای شهروندان به ارمغان آورده است.

این بارش‌ها که طراوت خاصی به کوچه‌ها، خیابان‌ها و باغ‌های منطقه داده، جلوه‌های ناب پاییزی را دوچندان کرده و لبخند رضایت را بر لب دوستداران طبیعت نشانده است.