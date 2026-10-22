به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم تکواندو ایران در مسابقات G۱ قطر که ۱۰ امتیازی بود، موفق به کسب چهار نشان طلا و دو نشان برنز شد و بر سکوی سوم تیمی مسابقات ایستاد.

در بخش دختران، نسترن ولی‌زاده و ساغر مرادی با عملکردی درخشان، موفق به کسب مدال طلا شدند و شاپرک نجفی نیز مدال برنز را از آن خود کرد.

در بخش پسران نیز امیرسینا بختیاری و رادین زینالی به مدال طلا رسیدند و دانیال بزرگی با کسب مدال برنز، دیگر مدال‌آور ایران در این رقابت‌ها بود.

تیم ایران با شش ورزشکار و مربیان؛ سجاد مردانی و شیما ارجمندی، به این مسابقات اعزام شد.

این در حالی بود که کشور‌های دیگر با ترکیب‌هایی بیش از ۱۶ ورزشکار در مجموع بخش‌های زنان و مردان در این مسابقات شرکت کرده بودند.

با وجود محدودیت در تعداد ورزشکاران، نمایندگان ایران با کسب چهار مدال طلا و دو مدال برنز، در کل شش مدال به دست آوردند و توانستند جایگاه سوم تیمی مسابقات G۱ قطر را به خود اختصاص دهند.