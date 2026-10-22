به منظور تأمین نیاز‌های شهروندان و تسهیل دسترسی آنان، بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت شهرستان بندرعباس توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت پامرو، سامکو و ترنج بندرعباس صورت می‌گیرد.

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عبدالله گیتی‌منش افزود: انبار نفت و واحد‌های عملیاتی منطقه نیز با آمادگی کامل، پشتیبانی مستمر از جایگاه‌های عرضه را دنبال می‌کنند تا خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه صورت گیرد.