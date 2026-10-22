

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرمربی تیم فوتبال چادرملوی اردکان در نشست خبری پیش از دیدار چادرملو و استقلال تهران اظهار کرد: با نزدیک‌شدن به هفته دهم لیگ برتر، شناخت تیم‌ها از یکدیگر بیشتر شده است و هر دو تیم از نقاط قوت و برنامه‌های حریف آگاهی دارند؛ از این رو، انتظار می‌رود مسابقه‌ای تاکتیکی را شاهد باشیم.

اخباری با تأکید بر آمادگی تاکتیکی بازیکنانش برای دیدار برابر استقلال تهران گفت: برای تک‌تک لحظات مسابقه برنامه داریم و می‌خواهیم با تمرکز و انگیزه بالا، سه امتیاز این دیدار را به دست آوریم.

وی با احترام به تیم استقلال افزود: این تیم در بهترین فرم چند سال اخیر خود قرار دارد و با هدایت یک مربی ایرانی باتجربه، شرایط خوبی را تجربه می‌کند؛ با این حال، بازیکنان چادرملو نیز در هفته‌های اخیر عملکرد مناسبی داشته‌اند و تلاش می‌کنیم روز دشواری برای استقلال رقم بزنیم.

سرمربی چادرملوی اردکان با اشاره به آمادگی فنی دو تیم ادامه داد: استقلال برای موقعیت‌های مختلف مسابقه برنامه دارد و ما نیز برای تک‌تک لحظات بازی آماده شده‌ایم. در زمین مسابقه شرایط به‌گونه‌ای نیست که یک تیم بتواند مالکیت کامل را در اختیار داشته باشد و باید دید جریان بازی چگونه پیش می‌رود.

اخباری درباره آخرین وضعیت مصدومان تیمش گفت: ادسون در دقایق پایانی دیدار برابر ذوب‌آهن و به دلیل شرایط زمین چمن دچار مصدومیت شد و به بازی مقابل استقلال نمی‌رسد. البته سایر دروازه‌بان‌های تیم آماده هستند. سجاد مشهدی و علی صفری نیز دیگر بازیکنان مصدوم چادرملو هستند.

وی با بیان اینکه انگیزه بازیکنان در دیدار برابر تیم‌های بزرگی مانند استقلال و پرسپولیس افزایش می‌یابد، تصریح کرد: برای من نام حریف تفاوتی ندارد و آنچه اهمیت دارد، کسب سه امتیاز مسابقه است. به بازیکنان گفته‌ایم بازی را با قلب خود آغاز کنند و با ذهن و تمرکز، جریان مسابقه را در اختیار بگیرند.

دیدار تیم‌های چادرملوی اردکان و استقلال تهران در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور، روز جمعه اول آبان از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شود.