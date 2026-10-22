با فرارسیدن پاییز، بازار میوه مهاباد میزبان رنگین‌کمانی از میوه‌های فصلی شده است؛ از انار سرخ و خرمالوی شیرین گرفته تا سیب و انگور‌های آبدار که عطر و طعم پاییز را به خانه‌ها می‌آورند و جلوه‌ای تازه به چهره بازار بخشیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پاییز، فصلی با رنگ‌ها و طعم‌های دل‌انگیز است که این روز‌ها با میوه‌های متنوع و رنگارنگش، جلوه‌ای تازه و پرنشاط به بازار مهاباد بخشیده است. قدم زدن در میان بساط میوه‌فروشی‌های سطح شهر، آدم را مست عطر و بوی محصولات پاییزی می‌کند.

انار‌های سرخ و یاقوتی، خرمالو‌های رسیده و شیرین، سیب‌های خوش‌رنگ و عطرآگین و انگور‌های پاییزی، این روز‌ها ستاره‌های بی‌چون و چرای بازارند که با خودنمایی روی پیشخوان مغازه‌ها، نگاه هر رهگذری را به خود جلب می‌کنند. برای بسیاری از شهروندان مهابادی، خرید میوه‌های این فصل، علاوه بر لذت چشیدن طعم‌های تازه، فرصتی برای بهره‌مندی از خواص بی‌نظیر و تنوع محصولات پاییزی است.

اما در این میان، هرچند پاییز با رنگ‌های گرم و طعم‌های شیرینش بازار را رنگ‌آمیزی کرده است، اما همچنان باید دید این بساط رنگارنگ با برچسب قیمت‌های متنوع، تا چه اندازه با جیب و قدرت خرید خانواده‌ها همخوانی و همراهی دارد.