به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‎چنار گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ماموران این فرماندهی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو توقیف شده مقدار یک هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و بدون مجوز حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوه چنار با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.