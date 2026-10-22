در دویست و سی و پنجمین شب تجمعات مردمی برای حمایت از استقلال کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی، حضور پیوسته شهروندان در خیابان‌ها، نشان از همبستگی و وحدت در میان همه اقشار مردم دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تجمعات شبانه مردم ایران به ایستگاه دویست و سی و پنج رسید و مردم قم همچنان با صلابت سنگر خیابان را حفظ کردند. در کنار این ایستادگی جمعی، حضور فعال دختران در تجمعات شبانه و در نهایت اعزام گروهی از آنان به مشهد مقدس، وجه دیگری از پیوند میان وظیفه‌شناسی اجتماعی و نیاز معنوی را در این رویداد‌ها نمایان ساخت.