به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به نیاز‌های معیشتی و مسکن پاسداران گفت: رفع دغدغه‌های زندگی و تامین نیاز‌های اساسی نیرو‌های سپاه، زمینه خدمت‌رسانی بهتر آنان و تقویت توان عملیاتی این مجموعه را فراهم می‌کند.

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی در آیین افتتاح ۶۶ واحد مسکونی نور در مجتمع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اراک، با اشاره به نقش معنویت و عبادت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: یکی از مولفه‌های مهم در سلسله‌مراتب فرماندهی سپاه، توجه به نیاز‌های معیشتی و زندگی پاسداران است تا آنان بدون دغدغه‌های جانبی، وظایف و ماموریت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افتتاح مجتمع مسکونی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را اقدامی ارزشمند در راستای خدمت به پاسداران دانست و از تلاش مسئولان و مجموعه‌های اجرایی برای تکمیل این طرح قدردانی کرد.

سردار ایزدی با اشاره به اجرای این طرح در مدت ۳۰ ماه، افزود: با وجود شرایط تورمی و مشکلات موجود، تلاش مجموعه دست‌اندرکاران موجب شد این واحد‌های مسکونی به مرحله افتتاح برسد و امیدواریم این روند با قوت ادامه یابد.

او ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های مجموعه سپاه و همکاری مسئولان استانی، اقدامات بیشتری در حوزه مسکن و خدمات رفاهی پاسداران انجام شود و این تلاش‌ها رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی را نیز به همراه داشته باشد.