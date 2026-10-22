جلسه اهلیت‌سنجی و بررسی صلاحیت سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، به ریاست عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های متولی، نظارتی و مدیر شبکه بانکی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع دولتی و اراضی استان گفت: اهلیت‌سنجی مالی و تخصصی سرمایه‌گذاران، اولویت مدیریت استان است و متقاضیان دریافت تسهیلات و زمین باید پیش از صدور مجوز، توان مالی و اجرایی خود را اثبات کنند تا از شکل‌گیری پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف جلوگیری شود.

وی با تأکید بر شفافیت در فرآیند استعلام‌ها افزود: دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست باید محدودیت‌ها و مناطق ممنوعه را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا ضمن تعیین تکلیف سرمایه‌گذاران، از بروکراسی فرسایشی و سرگردانی بین دستگاه‌ها جلوگیری شود. حمایت استان از سرمایه‌گذارانی خواهد بود که اهلیت واقعی و برنامه اجرایی مشخص دارند.

کیان‌مهر در پایان با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران بزرگ ملی از ظرفیت‌های استان خاطرنشان کرد: با غربالگری دقیق و حمایت دستگاه قضایی و مدیریت استان، زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند و متعهد فراهم می‌شود تا مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد گلستان با شفافیت و سرعت بیشتری دنبال شود.