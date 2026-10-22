به مناسبت هفته تربیت بدنی، ۴ طرح ورزشی در رفسنجان با حضور معاون استاندار کرمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،آکادمی بوکس باشگاه مشت‌زنی رفسنجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار ویژه رفسنجان و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.

همچنین سالن ورزشی شهدای قاسم‌آباد حاجی رفسنجان با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۹ میلیارد تومان، به بهره‌برداری رسید.

عملیات اجرایی این سالن ورزشی از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و با تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی حوزه ورزش و جوانان، پس از سال‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

برای ساخت این مجموعه ورزشی ۹ میلیارد تومان هزینه شده و این در حالی است که هزینه ساخت مجموعه‌ای مشابه با توجه به شرایط و قیمت‌های کنونی، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با افتتاح سالن ورزشی شهدای قاسم‌آباد حاجی، یک فضای ورزشی جدید به زیرساخت‌های شهرستان افزوده شد تا جوانان و ورزشکاران منطقه بتوانند از امکانات آن برای فعالیت‌های ورزشی بهره‌مند شوند.

همچنین سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شهید حسن معصومی در فردوسیه آزادگان رفسنجان، پس از سال‌ها انتظار و با صرف حدود ۱۸ میلیارد تومان اعتبار، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

عملیات اجرایی این مجموعه از سال ۱۳۷۸ با نصب یک سوله آغاز شد، اما طرحها سال‌ها نیمه‌تمام باقی ماند و از سال ۱۳۹۶ دوباره فعال شد. سال گذشته نیز هشت میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح اختصاص یافت و در نهایت، این سالن با تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی حوزه ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسید.

زیربنای این مجموعه بیش از ۲۰۰۰ مترمربع است و تاکنون حدود ۱۸ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان با اشاره به افتتاح طرحهای ورزشی در رفسنجان افزود: در هفته ورزش و تربیت‌بدنی، چهار طرح با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح می‌شود که این اقدام نویدبخش توسعه امکانات ورزشی برای جوانان و مردم رفسنجان است.

مرضیه مهدوی با قدردانی از خیران رفسنجانی گفت: بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه‌های شهرستان با مشارکت خیران صورت گرفته که این موضوع نشان‌دهنده روحیه خیرخواهی و پیشگامی مردم رفسنجان در امور عام‌المنفعه است.