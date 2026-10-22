نماینده پاکستان در نشست کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار توسعه پژوهش‌های علمی و گسترش آگاهی عمومی درباره کاربرد‌های صلح آمیز فناوری هسته‌ای شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بنا بر اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، «انصار شاه» دبیر اول نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد، در نشست عمومی کمیته چهارم مجمع عمومی این سازمان درباره آثار پرتو‌های اتمی، بر اهمیت همکاری‌های جهانی برای استفاده ایمن و پایدار از فناوری هسته‌ای تاکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های کمیته علمی سازمان ملل متحد درباره آثار پرتو‌های اتمی (UNSCEAR)، تلاش‌های این نهاد برای ارزیابی علمی خطرات ناشی از پرتو‌های یون ساز بر سلامت انسان و محیط زیست را مهم دانست و بر ضرورت تامین منابع مالی پایدار، تقویت نیروی انسانی متخصص و حفظ استقلال علمی این کمیته تاکید کرد.

نماینده پاکستان با اشاره به فعالیت‌های هفت دهه اخیر این نهاد گفت که ارزیابی‌های علمی کمیته مذکور نقش مهمی در افزایش شناخت جهانی از میزان مواجهه با پرتوها، آثار زیستی آنها و خطرات احتمالی برای انسان و محیط زیست داشته است.

به گفته وی، یافته‌های این کمیته همچنین مبنای علمی مهمی برای تدوین استاندارد‌های بین المللی حفاظت در برابر پرتو‌های یون ساز فراهم کرده‌اند.

تاکید بر کاربرد‌های صلح آمیز فناوری هسته‌ای

انصار شاه با بیان اینکه استفاده مسئولانه از فناوری هسته‌ای می‌تواند به پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کند، بر ضرورت برجسته کردن مزایای پرتو‌های اتمی در حوزه‌هایی مانند پزشکی، کشاورزی، صنعت و حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

وی افزود: همکاری‌های بین المللی در این زمینه می‌تواند به کاهش برداشت‌های نادرست درباره فناوری هسته‌ای، افزایش آگاهی علمی عمومی و اطمینان از استفاده ایمن و پایدار از این فناوری کمک کند.

نماینده پاکستان همچنین خواستار گسترش برنامه‌های اطلاع رسانی UNSCEAR، انتشار مطالب آموزشی به زبان‌های رسمی سازمان ملل و افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات معتبر درباره پرتو‌های هسته‌ای شد.

تشریح اقدامات پاکستان در زمینه ایمنی پرتویی

نماینده پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که این کشور مجموعه‌ای از مقررات و اقدامات نظارتی را برای کاهش خطرات ناشی از پرتو‌های یون ساز در چارچوب اصول و استاندارد‌های ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا کرده است.

به گفته وی، کمیسیون انرژی اتمی پاکستان میزان مواجهه کارکنان پزشکی و بیماران در مراکز درمان سرطان با پرتو‌ها را به طور مستمر پایش می‌کند و احتمال مواجهه ساکنان مناطق اطراف تاسیسات هسته‌ای با تشعشعات را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. داده‌های حاصل از این اندازه گیری‌ها برای تحلیل‌های علمی و استفاده‌های آینده ثبت و نگهداری می‌شوند.

وی همچنین از تکمیل ترجمه اردو کتابچه «اثرات و منابع پرتوها» متعلق به برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با همکاری کمیسیون انرژی اتمی پاکستان و سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای این کشور خبر داد و اعلام کرد که این اثر در مرحله نهایی چاپ و انتشار قرار دارد.

درخواست برای گسترش پژوهش‌های علمی و همکاری‌های جهانی

نماینده پاکستان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حفاظت پرتویی، خواستار تقویت تحقیقات درباره آثار ژنتیکی پرتو‌ها بر سلامت انسان، گردآوری و اعتبارسنجی داده‌ها در مقیاس گسترده‌تر و توجه به ملاحظات اخلاقی در آزمایش‌های مرتبط با مواجهه موجودات زنده با پرتو‌ها شد.

وی همچنین بر ضرورت کاهش آثار پرتو‌های کیهانی، به ویژه در سفر‌های هوایی، توسعه ابزار‌های اندازه گیری غلظت گاز رادون در فضا‌های داخلی، مدیریت ایمن پسماند‌های هسته‌ای و پایش بلندمدت آثار حوادث هسته‌ای بر سلامت عمومی و محیط زیست تاکید کرد.

به گفته او، بهینه سازی میزان پرتوگیری بیماران در درمان سرطان، جلوگیری از مواجهه غیرضروری با پرتو‌ها و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها در پایش تشعشعات و پژوهش‌های همه گیرشناسی نیز باید در دستور کار همکاری‌های بین المللی قرار گیرد.