استاندار فارس با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره بین‌المللی ورزش‌های زمستانی سپیدان آثار مثبت گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و ایجاد نشاط عمومی به همراه دارد، بر ضرورت انجام هماهنگی‌های ملی، پیش‌بینی الزامات امنیتی و انتظامی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای اجرای هرچه بهتر این رویداد تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در جلسه بررسی طرح «جشنواره بین‌المللی ورزش‌های زمستانی حریم اهل بیت (ع)» در شهرستان سپیدان که با حضور آیت‌الله دژکام نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز و جمعی از مقامات استانی و مدیران کل همراه بود، از تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری در معرفی ظرفیت‌های سپیدان قدردانی کرد و گفت: در سند گردشگری که محور توسعه هر شهرستان با توجه به مزیت‌های آن تعیین شده، سپیدان به‌جهت ظرفیت‌های گردشگری برجسته دیده شده است.

استاندار فارس با تقدیر از حجت‌الاسلام سعید جاویدی، امام جمعه سپیدان به‌عنوان خالق ایده این جشنواره، گفت: طرح این ایده توسط یک روحانی جوان، مبنایی برای شهرستان‌های دیگر است و نشان می‌دهد که جایگاه روحانیت علاوه بر رسالت‌های مرسوم و شناخته شده، در میدان سازندگی و پیشرفت جامعه نیز متجلی است.

وی با اشاره به رویداد‌های یک ماه گذشته استان یادآور شد: رویدادهایی، چون جشنواره کاروانسرای نو با مشارکت شهرداری‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های محصولات، غذا‌های سنتی و آداب و رسوم محلی که موجب آشنایی مناطق مختلف استان با ظرفیت‌های یکدیگر شد؛ همچنین برگزاری کنسرت‌ها و اکسپو ۱۴۰۵ شیراز، هم نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی به همراه آورد و حتی شمار زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی و سید علاءالدین حسین و علی ابن حمزه (علیهم السلام) را به‌طور محسوسی افزایش داد.

امیری با بیان این‌که برگزاری جشنواره ورزش‌های زمستانی سپیدان با ابعاد بین‌المللی، آثار مثبتی به دنبال دارد، ضرورت توجه به ملاحظات اقلیمی را یادآور شد و گفت: با توجه به پدیده ال‌نینو و تغییرات پیوسته اقلیمی، نظر اداره‌کل هواشناسی و کمک سازمان هواشناسی کشور برای دریافت نقشه‌های جهانی باید در تعیین تاریخ دقیق برگزاری مد نظر قرار گیرد.

استاندار فارس با اشاره به الزامات بین‌المللی این رویداد افزود: حضور نماینده وزارت امور خارجه در کمیته مربوطه، پیگیری تأمین هزینه‌ها با همراهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ایفای نقش مؤثر آژانس‌های گردشگری در کنار حمایت‌های حاکمیتی امری ضروری است. همچنین بخش‌های پنهان انتظامی، امنیتی و حفاظتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد که باید در سطح کارشناسی بررسی شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به لزوم تفکیک میان برگزاری حرفه‌ای یا همگانی جشنواره اهمیت تقسیم کار میان دستگاه‌ها و آمادگی مدیران استانی را برای میزبانی شایسته از رویداد‌های بین‌المللی یادآوری کرد.

استاندار فارس بر استمرار نشست‌های کارشناسی، برآورد دقیق امکانات و تفکیک وظایف تأکید کرد و مسئولیت پیگیری کلان و بین‌بخشی این رویداد را به مهدی پارسایی، معاون امور گردشگری و زیارت استانداری سپرد و مقرر کرد جلسات تخصصی برای ارزیابی پیشرفت کار و هماهنگی‌های ملی به‌طور پیوسته برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز نیز در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادی در شأن سومین حرم اهل بیت (ع) گفت: شبکه ائمه جمعه به‌عنوان مسئولان شورای فرهنگ عمومی در شهرستان‌ها، ظرفیت‌های گردشگری و گروه‌های مختلف را پای کار می‌آورد تا تجربه‌ای نو با هویت ایرانی و اسلامی شکل بگیرد.

آیت‌الله لطف الله دژکام اهداف این رویداد را ارتباط با نسل جوان، ترویج معنویت، خدمت‌رسانی، عدالت و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و بر ثبت و ارائه طرح در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و مشارکت دیگر اعضای شورا تأکید کرد.