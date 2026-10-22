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استانداری کهگیلویه و بویراحمد در حوزههای عمرانی، سرمایه گذاری اجتماعی و فرهنگی در ارزیابی وزارت کشور در اکثر شاخصها رتبه ۸۰ درصد را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد استانداریها در سطح کشور گفت: این ارزیابی بر اساس عملکرد حوزههای مختلف از جمله عمرانی،سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی توسط وزارت کشور در ۲۲ شاخص انجام شده و استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بسیاری از این شاخصها موفق به کسب امتیازی بیش از ۸۰ درصد شده است.
وی این موفقیت را حاصل تلاش و زحمات فرمانداران، بخشداران، تشکیل کمیتههای تخصصی و اجرای برنامههای مختلف دانست و بر تداوم مستمر این روند تأکید کرد.
استاندار در ادامه با اشاره به دستاوردهای علمی استان افزود: استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین در بخش پژوهش در سال ۱۴۰۴ به رتبه عالی دست پیدا کرد.
وی در پایان با تجلیل از عملکرد قابل تحسین شورای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳، این مهم را نیز از توفیقات برجسته و نتیجه فعالیت مطلوب این سازمان در سطح استان برشمرد.