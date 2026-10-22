در راستای تکریم مفاخر و چهره‌های ماندگار فرهنگی، طرح‌های پیشنهادی برای ساخت بنای یادبود و مقبره استاد «حسن زیرک»، هنرمند نامدار و برجسته موسیقی کردی، در نشستی با حضور مسئولان اجرایی شهرستان بوکان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بوکان به‌عنوان یکی از کانون‌های اصیل فرهنگ و هنر در غرب کشور، میزبان نشستی تخصصی برای ساخت بنای یادبود و مقبره اسطوره موسیقی کردی، استاد حسن زیرک بود. در این جلسه که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان برگزار شد، ابعاد مختلف اجرای این طرح و مدل‌های پیشنهادی برای ساخت مقبره‌ای درخورِ شان این هنرمند فقید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، مسئولان و دست‌اندرکاران بر ضرورت صیانت همه‌جانبه از میراث غنی فرهنگی و هنری منطقه تأکید کرده و خاطرنشان ساختند که پاسداشت جایگاه هنرمندان نامداری، چون استاد حسن زیرک، در واقع پاسداری از حافظه تاریخی، هویت و میراث فرهنگی مردم این دیار است.

احداث این بنای یادبود علاوه بر زنده نگه داشتن نام و یاد این هنرمند بزرگ، می‌تواند گامی ارزشمند در راستای توسعه گردشگری فرهنگی و هنری در شهرستان بوکان و استان آذربایجان غربی باشد.