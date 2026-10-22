وزیر علوم در بازدید از توانمندی‌های شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری کرمان، در جریان مسائل و چالش‌های پیش روی آنها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه از پارک علم و فناوری استان کرمان، ۳۰ شرکت فناور مستقر در پارک از سراسر استان، محصولات و خدمات خود را معرفی و مسائل، مشکلات و مطالبات خود رابیان کردند

حسین سیمایی، ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شرکت‌ها، در جریان مسائل و چالش‌های پیش روی آنها قرار گرفتند و مطالبات فعالان زیست‌بوم فناوری استان را شنیدند.

این بازدید فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فناورانه استان کرمان و طرح مستقیم مسائل و نیاز‌های شرکت‌های فناور با مسئولان وزارت علوم فراهم کرد.

محمدجواد رستمی، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان هم اعلام کرد: استان کرمان از نظر تعداد واحد‌های فناور در میان پنج پارک استانی کشور قرار دارد اما حتی یک متر فضای استقرار خارج از محدوده دانشگاه‌ها را برای پاسخ‌گویی به نیاز این شرکت‌ها در اختیار ندارد.

وی با اشاره به ثبت ۳۵۰ واحد فناور عضو پارک استان در سامانه «هس»، بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های لازم برای استقرار و فعالیت این واحد‌ها تأکید کرد و از وزیر علوم خواست برای حل این مسئله حمایت لازم را انجام دهد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان همچنین با اشاره به محدودیت بودجه پارک، تقویت منابع مالی و اختصاص اعتبارات متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های توسعه‌ای پارک را خواستارشد.

این بازدید فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فناورانه استان کرمان و طرح مستقیم مسائل و نیاز‌های شرکت‌های فناور با مسئولان وزارت علوم فراهم کرد.