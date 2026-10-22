مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: پزشکی در رشت که با وجود صدور رای قانونی مبنی بر توقف ارائه خدمات زیبایی، در مکانی دیگر فعالیت می‌کرد، به بازداشتگاه معرفی و مطبش تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر زهره تیموری گفت: در پی بازدید بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه از یک مطب پزشکی، مشخص شد که در این مکان خدمات زیبایی در شرایط غیربهداشتی انجام می‌شود.

وی افزود: بررسی‌های بیشتر نشان داد که مطب این پزشک پیش از این به دلیل خدمات زیبایی غیرمجاز در مکانی دیگر، تعطیل شده بود و پرونده تخلف وی در جریان بود، اما این پزشک در مکانی جدید اقدام به ارائه خدمات زیبایی در محیط غیربهداشتی کرده بود.

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با توجه به اهمیت موضوع و خطرات جدی برای سلامت شهروندان، پرونده این تخلف به مراجع قضایی ارجاع و با دستور بازپرس پرونده، فرد خاطی دستگیر و به بازداشتگاه معرفی شد.

دکتر تیموری تاکید کرد: نظارت بر مراکز درمانی و مطب‌های پزشکی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه فعالیت غیرمجاز و غیربهداشتی که سلامت مردم را به خطر بیاندازد، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.