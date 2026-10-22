بزرگ‌ترین باغ یکپارچه زیتون کشور در سطح ۵۰۴ هکتار و با اعتبار ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال در طارم زنجان به بهره‌برداری رسید تا گامی مهم برای افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد منطقه برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان استاندار زنجان، در آیین افتتاح این طرح، آن را نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم با نظام بانکی دانست و گفت: در این طرح، ظرفیت‌های محلی و توانمندی روستاییان در کنار سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی هدفمند به کار گرفته شده است و می‌توان از تجربه آن برای اجرای طرح‌های مشابه در دیگر مناطق استان استفاده کرد.

وی با اشاره به وسعت ۵۰۴ هکتاری باغ و استفاده از منابع آب سطحی برای تأمین نیاز آبی آن، افزود: در طراحی و اجرای این پروژه، نیازمندی‌های طرح به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های منطقه می‌توان زمینه اجرای طرح‌های کشاورزی بزرگ‌مقیاس و بهره‌ور را فراهم کرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه تبدیل ایده اولیه این طرح به مرحله اجرا فرایندی طولانی را پشت سر گذاشته است، گفت: امیدواریم اهداف پیش‌بینی‌شده برای اشتغال‌زایی این طرح، از جمله ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی، محقق شود و اجرای آن به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت روستاییان منطقه کمک کند.

صادقی، تغییر الگوی کشاورزی سنتی به شیوه‌های نوین تولید را از دستاورد‌های مهم این پروژه برشمرد و افزود: سازماندهی کشاورزان در قالب تعاونی، امکان مدیریت بهتر منابع، استفاده بهینه از آب و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. همچنین می‌توان با توسعه تدریجی این الگو، ضمن مدیریت مصرف آب، زمینه افزایش تولید و اشتغال را در مناطق مستعد استان گسترش داد.

وی در پایان گفت:تجربه اجرای این طرح، متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط هر شهرستان، در سایر مناطق استان نیز مورد استفاده قرار گیرد و زمینه توسعه کشاورزی نوین، تقویت مشارکت روستاییان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم سازد.