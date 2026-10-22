قرارداد‌ها و مجوز‌های کمربندی خلیل‌آباد ـ مزرعه‌نو و بهسازی محور حاجی‌آباد زرین نهایی شده است.

کمربندی خلیل‌آباد ـ مزرعه‌نو در آستانه اجرا؛ قرارداد‌ها نهایی شد

کمربندی خلیل‌آباد ـ مزرعه‌نو در آستانه اجرا؛ قرارداد‌ها نهایی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قرارداد‌ها و مجوز‌های کمربندی خلیل‌آباد ـ مزرعه‌نو و بهسازی محور حاجی‌آباد زرین نهایی شده و قرار است عملیات اجرایی این دو پروژه راه‌سازی در شهرستان اردکان به‌زودی آغاز شود.

در نشست نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، آخرین وضعیت طرح‌های راه‌سازی شهرستان و مطالبات مردم در بخش‌های سه‌گانه اردکان بررسی شد.

برای اجرای پروژه‌های بهسازی محور حاجی‌آباد زرین و کمربندی خلیل‌آباد ـ مزرعه‌نو، در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و مجوز‌ها و قرارداد‌های این طرح‌ها به مرحله نهایی رسیده‌اند.

در این نشست همچنین موضوع تأمین آسفالت راه‌های روستایی بخش‌های عقدا و خرانق، احداث رمپ ورودی روستا‌ها و تعریض مسیر روستای توت مورد بررسی قرار گرفت.

بهسازی راه‌های روستایی و ارتقای ایمنی مسیر‌های ارتباطی، از مطالبات مهم مردم منطقه است؛ مطالباتی که اکنون با نهایی‌شدن مقدمات اجرای برخی پروژه‌ها، در انتظار تحقق عملی قرار دارد.

با توجه به اهمیت کمربندی خلیل‌آباد ـ مزرعه‌نو برای اهالی این منطقه، آغاز عملیات اجرایی و اعلام زمان‌بندی اجرای طرح، از مهم‌ترین مطالبات مردم روستا‌های مزرعه‌نو، خلیل‌آباد و دیگر روستا‌های بخش عقدا به شمار می‌رود.