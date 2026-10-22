معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار کالابرگ بیش از سی و پنج میلیون نفر از هموطنان امروز افزایش یافت و در کارت سرپرستان خانوار قرار گرفت. ­

یعقوب اندایش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار­ خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام این خبر گفت: ­از امشب، ساعت ۲۱، مبلغ کالابرگ سرپرستان خانوارمشمول افزایش می‌یابد.

­وی افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اعتبار جدید تأمین شد که طبق آخرین آمار، ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر مشمول این مرحله از افزایش کالابرگ هستند.

اندایش گفت:­در این مرحله، کسانی که پیش‌تر، مبلغ یک میلیون تومان را دریافت کرده بودند، از امشب می‌توانند از ۵۰۰ هزار تومان اعتبارجدید خود برای خرید از فروشگاه‌های فعال در طرح ملی کالابرگ استفاده کنند.

وی افزود: همچنین افرادی که تا پنجم آبان ماه اقدام به خوداظهاری کرده‌اند، در مجموع مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعتبار­کالابرگ دریافت خواهند کرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع افزود: دولت اعلام کرده است که شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر طی سه مرحله انجام شده؛ اما برای اطمینان از عدم حذف خانوارها، سازمان برنامه و بودجه احتمالاً فرصت دیگری را برای سایر خانوار‌ها، جهت خوداظهاری اعلام خواهد کرد تا مشمول افزایش مبالغ اعتبار کالابرگ شوند.

اندایش در پایان افزود: با توجه به پایان مهلت مقرر برای خوداظهاری خانواده‌های مشمول افزایش کالابرگ، باردیگر طی اطلاعیه‌ سازمان برنامه وبودجه،فرصت خوداظهاری برای ۹ میلیون نفر جامانده فراهم خواهد شد که خوداظهاری را پرکنند که در آن صورت افزایش اعتبار مهرماه نیز به آنان پرداخت خواهد شد.