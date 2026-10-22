مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان: انتظار می‌رود طی یک سال آینده، اقدامات مربوط به ساماندهی ظاهری، مرمت و بهسازی محیطی مسجد جامع عتیق به نتایج ملموسی برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امیر کرم‌زاده در نشست بررسی مشکلات پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان و مسجد سید گفت: برای ساماندهی مسجد جامع عتیق اصفهان، نظام‌نامه‌ای تهیه و به تأیید شورای برنامه‌ریزی استان رسیده است و بر اساس آن، دستگاه‌های مختلف باید در اجرای اقدامات حفاظتی و تأمین نیاز‌های این مجموعه مشارکت کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مسجد جامع عتیق افزود: در ماه‌های گذشته حدود ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات مرتبط با طرح‌های عمرانی برای اقدامات این مجموعه هزینه شده و شهرداری اصفهان نیز در این زمینه همکاری کرده است.

کرم زاده یکی از مشکلات مسجد را ورود آب‌های سطحی و ایجاد رطوبت در بخش‌هایی از بنا دانست و گفت: برای کاهش ورود آب باران به داخل مسجد، ارتفاع یکی از معابر پیرامونی اصلاح شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در ساماندهی مسجد جامع عتیق را انتقال سرویس بهداشتی عنوان کرد و گفت: مقرر شده است اداره‌کل اوقاف و امور خیریه زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع را در اختیار شهرداری اصفهان قرار دهد تا شهرداری با احداث سرویس بهداشتی جدید در خارج از مسجد، امکان جمع‌آوری تأسیسات فعلی از محدوده تاریخی را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه تحویل زمین هنوز به سرانجام نرسیده است، گغت: این موضوع از مسائل اجرایی باقی‌مانده است و باید در صورت‌جلسه نشست درج و تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وی با اشاره به تهیه طرح جامع ساماندهی مسجد جامع عتیق گفت: در این طرح، مجموعه اقداماتی از جمله مرمت، نورپردازی، زیباسازی و بهسازی محیط پیرامونی بررسی شده و برآورد هزینه‌های مورد نیاز نیز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی اقدامات مورد نیاز، اجرای کامل برنامه ساماندهی به منابع مالی چند دستگاه وابسته است و نمی‌توان انتظار داشت که یک مجموعه به‌تنهایی همه هزینه‌ها را تأمین کند.

مسجد جامع اصفهان بنایی با قدمت هزار و ۲۰۰ سال است که در فهرست آثار جهانی قرار دارد.

مکانی که مسجد جامع بر بنیان آن ساخته شده، یک آتشکده بوده است، اما قدمت این مسجد تاریخی و بزرگ ایران به قرن دوم هجری باز می‌گردد. این مسجد مجموعه‌ای از معماری دوران ایلخانی، سلجوقی، مظفری، تیموری، صفوی و قاجار است که همین امر باعث شده آن را موزه معماری ایران بدانند.

این اثر در شمار پنج مسجد باشکوه تاریخ معماری دنیا قرار دارد.