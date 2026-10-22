ورزشکاران خوزستانی در سومین روز بازی‌های پارآسیایی ناگویا سه مدال طلا، نقره و برنز برای کشورمان به ارمغان آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سومین روز از بازی‌های پارآسیایی ناگویا، در مسابقات پاروزنه برداری، احمد امین زاده با مهار وزنه ۲۶۰ کیلوگرم ضمن کسب نشان طلا، عنوان قوی‌ترین ورزشکار پارآسیایی را بدست آورد.

در مسابقات پارادوومیدانی و در پرتاب دیسک بانوان کلاس F۵۷، شهلا حیدری با ثبت حدنصاب ۱۴ متر و ۵۴ سانتی متر نشان نقره را بدست آورد.

همچنین امان الله پاپی در مسابقات پارادوومیدانی و در پرتاب نیزه مردان کلاس F۵۶/۵۷ با ثبت حد نصاب ۴۸ متر و ۷ سانتی متر نشان برنز را کسب کرد.

ورزشکاران خوزستانی تاکنون ۷ نشان رنگارنگ در بازی‌های پارآسیایی ناگویا برای کشورمان بدست آوردند.