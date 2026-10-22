برداشت موفق ۱۲ هزار تن برنج با آبیاری قطرهای در باشت
کار برداشت ۱۲ هزار تن برنج در شالیزارهای شهرستان باشت تا پایان آبان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی باشت از برداشت موفقیتآمیز برنج از مزرعه کشت این شهرستان به روش آبیاری قطرهای خبر داد و بر استفاده از نتایج ارزشمند این طرح در راستای راهکارهای مدیریت بهینه منابع آب در بخش کشاورزی تاکید کرد.
سیده فاطمه حسینی گفت: برداشت برنج از ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از شالیزارهای شهرستان چرام انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی باشت افزود: از این مزرعه هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج برداشت شد.
حسینی اضافه کرد: نتایج برداشت برنج به روش آبیاری قطره ای در بررسی راهکارهای مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.