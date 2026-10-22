به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهرام حیاتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: کشت دانه روغنی کلزا با هدف کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و افزایش تولید روغن خوراکی، در چارچوب الگوی کشت محصولات پاییزه شهرستان قرار دارد.

وی افزود: امسال با برگزاری کلاس‌های آموزشی و برقراری ارتباط چهره‌به‌چهره با کشاورزان، زمینه توسعه کشت این محصول راهبردی فراهم شده است و نزدیک به ۱۷۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته است.

حیاتی، پرداخت یک‌روزه بهای محصول در سال گذشته را از عوامل مؤثر در استقبال کشاورزان از کشت کلزا دانست و گفت: با توجه به تجربه مثبت کشاورزان از روند پرداخت مطالبات، سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری نسبت به پارسال حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: حدود ۹۰ درصد کشت این محصول در شهرستان به روش نواری و با استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای انجام می‌شود.

حیاتی ادامه داد: امسال دو رقم کلزا شامل «هایلا ۵۰» و «دلگان» در شهرستان کشت می‌شود که رقم هایلا ۵۰ سهم عمده کشت را به خود اختصاص داده و رقم دلگان برای نخستین بار به کشاورزان منطقه پیشنهاد شده است.

وی گفت: عملیات کشت کلزا در شهرستان لامرد تا نیمه آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد با اشاره به پیش‌بینی تولید نزدیک به ۳۵۰ تن کلزا در این شهرستان گفت: کشاورزان لامردی محصول تولیدی خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.