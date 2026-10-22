چهارمین نشست منطقه‌ای راهداری با محوریت آمادگی برای بارش‌های زمستانی و بررسی شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو، با حضور معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس و رؤسای ادارات شهرستان‌های اقلید، رستم، ممسنی، زرقان، بیضا و سپیدان در شهرستان سپیدان برگزار شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چهارمین نشست منطقه‌ای راهداری با محوریت بررسی تمهیدات لازم برای آمادگی در برابر بارش‌های زمستانی و بررسی شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو در شهرستان سپیدان برگزار شد.

در این نشست معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، رؤسای ستادی این اداره‌کل و رؤسای ادارات شهرستان‌های اقلید، رستم، ممسنی، زرقان، بیضا و سپیدان حضور داشتند.

موضوعات مرتبط با راهداری، برنامه‌ریزی برای مقابله با شرایط جوی نامساعد در فصل زمستان، ارتقای آمادگی نیرو‌های عملیاتی و هماهنگی میان شهرستان‌های منطقه و راهداری بدون مرز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

سید علی قائمی بر اهمیت هماهنگی بین واحد‌های ستادی و شهرستانی برای مدیریت شرایط راهداری زمستانی و حفظ ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی تأکید کرد.

همچنین آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری، تأمین امکانات و ملزومات مورد نیاز، برنامه‌ریزی برای مدیریت بارش‌های احتمالی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای از محور‌های مورد توجه و تأکید معاون راهداری فارس در این نشست منطقه‌ای بود.