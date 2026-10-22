به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی گفت: المپیاد پرچم در کنار ایجاد فرصت رقابت و نمایش توانمندی‌های ورزشکاران، بستری برای توسعه ورزش بانوان، تقویت نشاط اجتماعی و گسترش مشارکت ورزشی در مناطق روستایی و عشایری به شمار می‌رود.

علیرضا پسندیده افزود: رویدادی که با حضور نمایندگان استان‌های مختلف، زمینه معرفی استعداد‌ها و تقویت جایگاه ورزش در سطح مناطق روستایی و عشایری را فراهم می‌کند.