پنج‌شنبه‌ای دیگر از راه رسید و دلمان به یاد لاله‌های پرپر متبرک شد؛ امروز به سراغ خانواده شهید ۱۹ ساله، «لقمان آلی» می‌رویم؛ جگرگوشه‌ای که ۳۸ سال پیش در لباس مقدس سربازی و در دفاع از امنیت میهن در منطقه پیرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد، اما داغ فراقش هنوز در خانه پدر و مادر روشن و تازه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اشک‌ها در فراق سرباز وطن خشک نمی‌شود؛ داغی که بعد از گذشت ۳۸ سال هنوز برای خانواده شهید ۱۹ ساله، لقمان آلی، سرد نشده است. خانواده‌ای که گرچه سوگوار فراق فرزند شهیدشان هستند، اما با افتخار از او و ادامه راهش سخن می‌گویند.

حاج ابوبکر آلی، پدر شهید، با چشمانی پر از اشک و دلی سرشار از افتخار از فرزند شهیدش یاد می‌کند و می‌گوید: پسر بزرگم متولد ۱۳۴۸ بود. اخلاق، رفتار و برخوردش خیلی خوب بود؛ همه از رفتار او خوششان می‌آمد و دوستش داشتند. لقمان از بچگی با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می‌کرد و وقتی می‌خواست به مدرسه برود، به خانه ما برگشت.» او با تلخی یادآور می‌شود که خبر شهادت لقمان را نخست به پدربزرگش دادند.

مادر دلسوخته شهید، خانم عظیمه راستخانه، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده، از فضایل فرزندش می‌گوید:هرچه از خوبی‌هایش بگویم کم گفته‌ام؛ واقعاً زبانم از گفتن خوبی‌های او قاصر است.

پدر شهید با وجود گذشت دهه‌ها از شهادت فرزندش، همچنان با روحیه‌ای پولادین بر دفاع از خاک وطن تأکید می‌کند و می‌فرماید: برای دفاع از وطن، هم خودم و هم ۳ فرزند پسرم حاضریم به جبهه برویم، بجنگیم و شهید شویم تا دشمن به خاک کشورمان تجاوز نکند. نه اسرائیل و نه آمریکا هیچ‌کدام نمی‌توانند به کشورمان دست‌درازی کنند؛ ایران همیشه پیروز است و پرچم کشورمان همیشه بالاست.

این سخنان با دعای خیر این پدر و مادر عزیز برای حافظان امنیت و جوانان این مرز و بوم گره می‌خورد؛ دعایی که بدرقه راه تمامی مدافعان وطن است.

شهید لقمان آلی در سن ۱۹ سالگی و در سال ۱۳۶۷ در منطقه «سیپکان» پیرانشهر، مظلومانه به دست گروهک‌های ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد و خون پاکش را نثار امنیت این خاک کرد.

خانواده‌های شهدا، وارثان حقیقی افتخار و صبوری هستند؛ انسان‌های بزرگی که عزیزترین دارایی و جگرگوش ۰ خود را برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال و امنیت این سرزمین فدا کردند تا امروز نام ایران اسلامی سرافراز و جاودان بماند.