به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، به نقل از مرکز شبکه‌های لرزه‌نگاری چین، این زمین‌لرزه ساعت ۲۲ و ۳۳ دقیقه به وقت محلی رخ داد و کانون آن در شهرستان ناگچو در شمال تبت، در عمق حدود ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.

عمق کم زمین‌لرزه می‌تواند احتمال احساس‌شدن شدیدتر لرزش‌ها در مناطق نزدیک به کانون را افزایش دهد؛ با این حال، ارزیابی میزان خسارات احتمالی به عوامل دیگری از جمله فاصله مناطق مسکونی، شرایط زمین و کیفیت ساختمان‌ها نیز بستگی دارد.

منطقه تبت از مناطق زلزله‌خیز چین به شمار می‌رود. برخورد صفحه تکتونیکی هند با صفحه اوراسیا، از عوامل اصلی فعالیت‌های لرزه‌ای در این منطقه و نواحی پیرامون هیمالیاست. در ژانویه ۲۰۲۵ نیز زمین‌لرزه‌ای شدید در شهرستان تینگری تبت به کشته و زخمی شدن صد‌ها نفر منجر شد.

تا زمان انتشار گزارش اولیه، اطلاعات تأییدشده‌ای درباره شمار تلفات، خسارات احتمالی یا عملیات امداد و نجات در پی زمین‌لرزه اخیر منتشر نشده بود.