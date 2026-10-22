زعفران، کیک و کلوچه، رب گوجه فرنگی، انواع کنسرو، روغن خوراکی، آبمیوه و کسانتره، ماکارونی، آب بسته بندی شده، شیرخشک و غذای کودک از جمله اقلام خوراکی عمده سبد صادرات خراسان رضوی را تشکیل می دهد.

محصولات چرمی، فرش ماشینی، موکت و البسه، کائولین و خاک های صنعتی، سنگ آهن، فولاد، محصولات ساختمانی، چینی مظروف، لامپ و کلید و پریز، محصولات پلاستیکی، کاشی، سرامیک و اکسید مولیبدن از اقلام دیگر عمده سبد صادراتی خراسان رضوی است.