\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0639\u0644\u0645\u06cc \u00ab\u0631\u0633\u0645 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a\u060c \u0628\u0647 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0645\u00bb\u061b \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c \u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n \n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f\n