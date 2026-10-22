به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمید موحد رئیس هیات سوارکاری شهرستان آق قلا گفت: در این مسابقات چابکسواران با ۷۸راس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون وتروبرد، در سه روز متوالی در ۶دور۱۰۰۰و ۱۲۰۰متری در مجموعه سوارکاری آق قلا باهم به رقابت پرداختند.

بنیامین جرجانی با اسب سردار توتلی، ابراهیم قره داشلی با اسب یاد آی تکه، بنیامین جرجانی با اسب خورشید وحدانی، محمد امین توماج با اسب لیدی هیرو، میکائیل پیل تن با اسب جانا گل، یوسف محمدی با اسب تیامو آی تی سی عنوان‌های نخست دور‌های مختلف این روز از مسابقات را کسب کردند.

در پایان این هفته از مسابقات درمجموع ۲۳میلیارد ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسب‎های برتر این هفته تعلق گرفت.