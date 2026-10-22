دبیرخانه دائمی بازآفرینی و احیا کارخانه ریسباف اصفهان برای احیای این اثر تاریخی پس از وقفه چند ساله تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان گفت: با گذشت بیش از سه سال از تحویل این مجموعه به دولت، هنوز اقدام متناسبی برای تبدیل آن به موزه انجام نشده است؛ در حالی که تبدیل ریسباف به موزه‌ای فاخر و در شأن اصفهان، به یکی از مطالبات جدی مردم شهر تبدیل شده است.

مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه این کارخانه با هدف احیای موزه نساجی در شأن و جایگاه شهر اصفهان احیا می‌شود افزود: باید ساز و کاری تهیه کرد که هویت موزه حفظ شود و در حاشیه نرود.

وی افزود: هدف از برگزاری جلسه امروز این است که با شکل‌گیری اجماع میان دستگاه‌های مسئول، سازوکاری مشخص برای پیشبرد پروژه، تعیین زمان‌بندی اجرایی و استقرار مدیریت منسجم ایجاد شود تا روند احیای این مجموعه از بلاتکلیفی خارج شود.

به گفته وی برنامه ریزی برای زمان بندی ساخت از اولویت‌های این جلسه بود و در این جلسه قرار شد این مجموعه صنعتی و با اصالت شهر اصفهان با یک زمان بندی مشخص ساماندهی و مرمت شود.

مجموعه تاریخی کارخانه ریسباف از آخرین بازمانده‌های کارخانه‌های ریسندگی پشم اصفهان است که در مساحتی حدود ۷۴ هزار مترمربع با زیربنای حدود ۵۴ هزار مترمربع در محور تاریخی چهارباغ بالای اصفهان واقع شده است.

این بنا که در سال ۸۱ به ثبت آثار ملی ایران رسید، در اختیار بانک ملی قرار داشت و از دوران دولت دهم تصمیم بر آن شد تا مالکیت آن با رعایت قوانین برای ایجاد موزه منطقه اصفهان به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل شود؛ اما این اتفاق بدلیل آنچه که «تعلق سرمایه مالی کارخانه ریسباف به سهامداران بانک ملی» خوانده می‌شد، معطل ماند تا اینکه آذر سال ۱۴۰۲ برای نجات این کارخانه تاریخی، ریسباف بطور رسمی به اداره کل میراث فرهنگی اصفهان تحویل داده شد.

این بنا اردیبهشت ۱۴۰۳ برای احیا و نجات بخشی در اختیار شهرداری اصفهان قرار گرفت تا مرمت شود که در این دو سال هم اقدامی برای احیا و مرمت آن انجام نشده است