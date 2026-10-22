مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از وصول ۲۰ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان درآمد عمومی در نیمه نخست ۱۴۰۵ خبر داد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، در تشریح عملکرد درآمدی استان در شش ماه نخست امسال گفت: درآمد‌های عمومی فارس در این مدت به ۲۰ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.

وی افزود: درآمد‌های مالیاتی استان با رشد ۴۳ درصدی به ۱۹ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان رسید و سایر درآمد‌ها نیز با افزایش ۱۲ درصدی، رقم ۶۶۸ میلیارد تومان را ثبت کرد. تقی‌زاده با اشاره به ترکیب درآمد‌های عمومی استان بیان کرد: درآمد‌های مالیاتی ۹۶.۷ درصد از مجموع درآمد‌های عمومی فارس را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۹۵.۹ درصد بود. حدود ۳.۳ درصد باقی‌مانده از درآمد‌های عمومی استان از محل‌هایی همچون جرائم و خسارات، مالکیت دولت، ارائه خدمات، فروش کالا و درآمد‌های متفرقه تأمین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به میزان تحقق درآمد‌های عمومی نسبت به رقم مصوب گفت: درآمد‌های عمومی استان در شش ماه نخست امسال به ۷۶ درصد رقم مصوب این دوره رسیده است؛ در حالی که میزان تحقق در پایان پنج ماه نخست سال ۶۶ درصد بود. وی با بیان اینکه روند وصول درآمد‌ها در ماه ششم بهبود یافته است، افزود: رشد قابل توجه درآمد‌های مصوب نسبت به سال گذشته، شرایط اضطرار، نااطمینانی‌های اقتصادی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و تقسیط مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از جمله عوامل مؤثر در عدم تحقق بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده است.

دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس تأکید کرد: پیش‌بینی درآمد‌ها باید متناسب با ظرفیت واقعی وصول و شرایط اقتصادی کشور انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین منابع عمومی فراهم شود. تقی‌زاده با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تأمین درآمد‌های عمومی استان اظهار کرد: ۱۴ دستگاه اجرایی فارس در وصول این درآمد‌ها مشارکت دارند که اداره کل امور مالیاتی با سهم ۹۶.۷ درصدی، بیشترین نقش را ایفا می‌کند.