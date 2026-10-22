به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، الهام ویسی مدیر بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها امورشعب استان در مراسم رزمایش جهیزیه مهر نبوی و ارسال ۳۰ سری کمک جهیزیه به نو عروسان شعبه‌های شهرستان‌های استان کهگیلویه وبویراحمد کم برخوردار گفت: بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در راستای تداوم سنت حسنه و همیشگی حمایت از زوج‌های جوان، پویش اهدای کمک‌جهیزیه به نوعروسان سراسر استان را اجرایی کرد.

ویسی افزود: امسال با مشارکت خیران تهرانی و قرار گاه جنوب کشور، ۳۰ سری جهیزیه برای حمایت از زوج‌های جوان به شهر‌های دوگنبدان، باشت، لنده، دهدشت، سوق، قلعه رئیسی، سرفاریاب، چرام، پاتاوه، زیلایی، لیکک، دیشموک ارسال شد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از کالای ایرانی افزود:ارزش ریالی هر سری جهیزیه بالغ بر ۷۰ میلیون تومان است که تمامی اقلام آن شامل لوازم ضروری زندگی نظیر اجاق‌گاز، فرش، ماشین لباسشویی و بخاری، پتو... از محصولات تولید داخلی تأمین شده است.

