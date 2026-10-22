خیابان‌های مهاباد امروز میزبان حضور پرشور و میدان‌دارانه اقشار مختلف مردمی است که بار دیگر با عزم پولادین، ایستادگی تا پای جان در راه حفظ عزت، سربلندی و اقتدار میهن اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حضور پرشور، آگاهانه و میدان‌دارانه مردم غیور مهاباد در خیابان‌ها، جلوه‌ای روشن از بصیرت، همبستگی و وفاداری عمیق به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور است.

این حرکت حماسی و مردمی که نشان‌دهنده اراده استوار شهروندان در دفاع از دستاورد‌های نظام و صیانت از استقلال کشور است، بار دیگر نقشه‌ها و توطئه‌های بدخواهان را خنثی کرد و دشمنان قسم‌خورده نظام را در برابر وحدت و اراده پولادین این ملت، مستأصل و پشیمان ساخت.

مردم ولایتمدار و مرزدار مهاباد بار دیگر ثابت کردند که در دفاع از عزت و سربلندی ایران اسلامی، تا پای جان در میدان حضور دارند.