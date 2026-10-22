بسته خبری رویداد #ایران_جان؛
رونمایی از تمبر یادبود موزه مردم شناسی شهر مامونیه
به مناسبت هفته «ایران جان مرکزی ایران» از تمبر یادبود موزه مردم شناسی شهر مامونیه رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با رویداد رسانهای ایران جان، مرکزی ایران جشنواره عسل و زعفران در شهر خمین برگزار شد.
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به مناسبت هفته ایران جان مرکزی ایران نمایشگاه توانمندیهای روستایی و عشایری شهرستان زرندیه با هدف معرفی ظرفیتها و ظرفیت های روستایی افتتاح شد.
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در شهر مامونیه نیز تمبر یادبود موزه مردم شناسی این شهر رونمایی شد.
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اهالی روستای طرلان بخش میلاجرد نیز به مناسبت هفته ایران جان مرکزی ایران جشنوراه گردو-بادام و انگور و همایش پیاده روی خانوادگی و بازیهای بومی و محلی برگزار کردند.
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دوره آموزشی مبلغین بومی و امامان جماعت بقاع متبرکه استان مرکزی هم در شهر محلات برگزار شد.
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