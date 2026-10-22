به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با رویداد رسانه‌ای ایران جان، مرکزی ایران جشنواره عسل و زعفران در شهر خمین برگزار شد.

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به مناسبت هفته ایران جان مرکزی ایران نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری شهرستان زرندیه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و ظرفیت های روستایی افتتاح شد.

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در شهر مامونیه نیز تمبر یادبود موزه مردم شناسی این شهر رونمایی شد.

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اهالی روستای طرلان بخش میلاجرد نیز به مناسبت هفته ایران جان مرکزی ایران جشنوراه گردو-بادام و انگور و همایش پیاده روی خانوادگی و بازی‌های بومی و محلی برگزار کردند.

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دوره آموزشی مبلغین بومی و امامان جماعت بقاع متبرکه استان مرکزی هم در شهر محلات برگزار شد.

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