به مناسبت روز ملی پارالمپیک، جشنواره فرهنگی - ورزشی جانبازان و توان‌یابان در یزد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید کاظم حسینی رئیس هیئت ورزش جانبازان و توان یابان گفت: به مناسبت روز ملی پارالمپیک، هفته ملی پارالمپیک و همچنین هفته تربیت بدنی، جشنواره فرهنگی - ورزشی جانبازان و توان یابان برگزار شد.

در این جشنواره بیش از سیصد نفر از توان یابان شهر یزد حضور دارند.

هدف از این برنامه آشنایی معلولین با جنبش پارالمپیک و رشته‌های پارالمپیکی است که با برنامه‌ریزی از طرف هیئت جانبازان و توان‌یابان انجام خواهد شد و جذب به رشته‌های ورزشی می‌شود.