به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، اسلام خواجه‌ای افزود: امروز در مرحله استانی این مسابقات، ۲۵ گروه برگزیده بانوان و آقایان برای کسب سهمیه حضور در مرحله کشوری با یکدیگر رقابت کردند.

وی گفت: رقابت شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت، تحقیق و ترتیل، حفظ موضوعی، یک، ۱۰ و ۲۰ جزء و کل قرآن کریم، اذان، مکبّری، دعا و ترجمه خوانی و قرائت نماز بود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان افزود: خوشنویسی و نقاشی آیات و قصه‌گویی نیز از رشته‌های بخش هنری این مسابقات است.

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اسلام خواجه‌ای گفت: شرکت‌کنندگان مرحله استانی از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بندرعباس، میناب، رودان، پارسیان، هشتبندی، تازیان و شمیل بودند.

وی افزود: برگزیدگان این مرحله پس از ارزیابی داوران، به‌عنوان نمایندگان هرمزگان به مرحله کشوری که در همدان برگزار می‌شود راه می‌یابند.