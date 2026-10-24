فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از توقیف و اعمال قانون ۲۷۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای بازگشایی مدارس تاکنون خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای برخورد با مزاحمان دانش‌آموزان در مقابل مدارس و رسیدگی به شکایات خصوصی با هماهنگی قضایی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ ناصر باباخانی با بیان این مطلب، افزود: این طرح با هدف تأمین امنیت دانش‌آموزان، پیشگیری از ایجاد مزاحمت در مقابل مراکز آموزشی و برخورد با افراد متخلف به اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده با هماهنگی مراجع قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد: حفظ امنیت و آرامش دانش‌آموزان از اولویت‌های پلیس است و در همین راستا، با مواردی که موجب سلب آرامش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کادر آموزشی شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

باباخانی ادامه داد: حضور و تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در اطراف مدارس در صورت همراهی با ایجاد مزاحمت یا ارتکاب تخلف، می‌تواند امنیت و آرامش محیط‌های آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو پلیس با هدف پیشگیری از بروز آسیب‌های احتمالی و ایجاد محیطی امن برای تحصیل دانش‌آموزان، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهد.

وی از شهروندان، رانندگان و راکبان موتورسیکلت خواست با رعایت قوانین و مقررات، احترام به حقوق دیگران و خودداری از هرگونه مزاحمت در اطراف مدارس، پلیس را در تأمین امنیت و آرامش محیط‌های آموزشی یاری کنند.