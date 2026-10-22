با هدف نظارت و شناسایی دقیق‌تر تخلفات، رصد تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی با استفاده از پهپاد و هواپیمای فوق سبک انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، به منظور اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه جهت مقابله با تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و با هدف ارتقای سطح نظارت و شناسایی دقیق‌تر تخلفات، رصد تغییر کاربری‌های غیرمجاز وتصرفات اراضی ملی از طریق انجام پرواز‌های نظارتی با استفاده از پهپاد و هواپیمای فوق سبک صورت گرفت.

حسن همتی‌فر افزود: به‌کارگیری این فناوری پیشرفته در بازدید میدانی، امکان اشراف کامل به وضعیت موجود و برنامه ریزی دقیق برای تمامی تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی را فراهم آورد تا از هرگونه تخلف و جرم جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این اقدام به منظور رویکردی قاطع برای پیشگیری از تغییر کاربری‌های گسترده و غیر مجاز و صیانت از میراث ملی و منابع طبیعی استان صورت پذیرفت تا تمامی تخلفات با دقت حداکثری شناسایی و پیگیری قانونی گردند.