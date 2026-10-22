نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری با هدف معرفی ظرفیت‌های این حوزه، عرضه محصولات و آشنایی شهروندان با تازه‌ترین تجهیزات و امکانات مورد استفاده در فضا‌های شهری، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی سیستان و بلوچستان در زاهدان دایر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، با اشاره به برگزاری این رویداد در زاهدان، گفت: این نمایشگاه به معرفی توانمندی‌ها و محصولات فعالان این حوزه و ایجاد زمینه ارتباط میان تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و علاقه‌مندان پرداخته است.